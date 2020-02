Iturgaiz habla sobre su candidatura en el País Vasco: "El centro derecha tenemos que estar juntos y unidos"

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Carlos Iturgaiz, candidato del PP a las elecciones autonómicas del País Vasco , que se celebrarán el 5 de abril. La presentadora ha preguntado al político sobre la forma en que se enteró de la decisión de Pablo Casado, que aparta a Alfonso Alonso , a quien no le gustaba la decisión del acuerdo para presentarse con Ciudadanos en las elecciones autonómicas.

Iturgaiz ha hablado sobre esta inesperada decisión y su vuelta a la política. “Nunca se deja la política cuando se lleva en la sangre”, ha comentado. El candidato del PP a lehendakari ha explicado cómo fue la llamada que recibió de Pablo Casado en la que le comunicó su candidatura. “No me imaginaba que me podían llamar, no estaba en ninguna quiniela”, ha confesado.