Javier Ortega Smith, secretario general de Vox: “El aborto es un fracaso de la sociedad”

Sobre el aborto

"El aborto es un fracaso de la sociedad", asegura Javier Ortega Smith. "Vamos a hacer que ninguna mujer en España se vea obligada a abocar de acabar con la vida de su propio hijo. Vamos a darles todo el apoyo del mundo para que por motivos económicos o de pareja no lleven a cabo esta tragedia. También vamos a intentar que en los colegios se deje de mostrar como un método anticonceptivo ", explica el secretario general de Vox.

Sobre la ley de violencia de género: "Hay que defender a todas las víctimas por igual"

" Las mujeres que conocen Vox saben que no es un partido machista . Hay más o menos la misma cantidad de mujeres y de hombres. Una persona agredida es una persona agredida, queremos que hombres y mujeres sean iguales ante la ley, no se puede hacer discriminación por sexo. Queremos cambiar la ley de violencia de género por una ley de violencia intradoméstica.Tan vulnerable es un niño al que pega su padre como un anciano al que pega su nieto, hay que defender a todas las víctimas por igual", explica.

La periodista Ana Terradillos y Ortega Smith han mantenido un momento tenso por la postura de su partido con la ley de violencia de género. "Lo que le cabrea a la gente es que ustedes quieren identificar a los funcionarios que trabajan contra la violencia de género", ha comentado Terradillos. A lo que Ortega Smith ha contestado: " No nos importan las personas en sí, sino que tengan cualificación . Si son psicólogos, sociólogos o médicos, perfecto, pero si han sido puestos a dedo sin cualificación, no deberían emitir esos informes porque se juega con la vida de padres y madres y la custodia de sus hijos".

Sobre la inmigración ilegal: "España no puede sufrir una invasión"

En su visita a 'El Programa de Ana Rosa', el político no ha dudao en abordar el tema de la inmigración ilegal. "Defendemos la inmigracion porque es buena, pero no la ilegal. Todos los que hayan entrado de manera forzosa, despreciando nuestras leyes deberan cumplir la ley y abandonar la frontera. No podemos consentir que España sufra una invasión migratoria por el capricho de las mafias del tráfico de las personas, de Soros y de la demagogia de algunos partidos de España".