José Antonio fue cesado tras emitir un informe en enero en el que advertía del riesgo del coronavirus

"Dicen que es por la filtración del documento, algo que es falso porque yo no he filtrado absolutamente nada y soy inocente. Lo único que hice fue remitir un documento a los técnicos de riesgos laborales. El documento no era secreto y lo único que daba era una transcripción de las normas dadas por el Gobierno en relación con la conciliación familiar y la organización del trabajo durante el periodo de alarma", ha querido aclarar.

Sobre cómo él tenía claro los riesgos a finales de enero y el Gobierno no, José Antonio ha respondido que no podía contesta porque no tiene los criterios: "Yo tuve conocimiento de que en algunos países asiáticos se producían controles de temperatura. Me llamó la atención y miré los documentos que la OMS ya tenía publicados y vi que existía el coronavirus, entonces emití unas normas de precaución desde el punto de vista de la salud laboral de los policías", ha explicado.