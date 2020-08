José Bono, defiende al rey emérito frente a las declaraciones de Corina: "A sus opiniones no les doy credibilidad”

Bono ha hablado de si el rey emérito ha hecho bien abandonando España: “Coincido con que el modo ha anunciado que se trasladaba fuera y la manera de ocultar su paradero a mí me parece que no le beneficia a él ni a la Monarquía, el rey Juan Carlos es inocente mientras no se demuestre lo contrario y se pongan como se pongan los que quieren acabar con la Monarquía, esto es así”. El exministro defiende el monarca: “Que el rey ha sido un personaje importantísimo en el transito a la democracia , eso es así”.

José Bono defiende la postura del emérito en cuanto a las declaraciones que se han hecho: “Corina y Villarejo me parecen personas poco recomendables, Corina me parece una señora que sus opiniones no les daría credibilidad”. También ha defendido a su partido frente a las palabras de Podemos a que el PSOE ha permitido una huida tolerada: “Podemos si no hubiese entrado en el Gobierno, todos los españoles se hubieran dado cuenta que eran un partido a la baja. Se les ha aparecido Dios en forma de Corina y les ha venido bien para tapar todas sus desgracias y para marcar una diferencia en un punto que es esencial, pero es muy peligroso”.