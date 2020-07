Padre del joven amenazado por vestirse de mujer: "No pararé hasta conocer quién ha hecho esto"

"O paras o atiendete a las consecuencias. Te damos dos opciones. O paras y te comportas como una persona normal o te vas del pueblo y no vuelves más. No te lo volveremos a repetir, ya verás lo que pasa si no nos haces caso". Así acaba la carta anónima recibida por este joven en la que al parecer uno o varios vecinos lo amenazan por vestirse de mujer.