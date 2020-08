Joan Baldoví, Portavoz de Compromís: "Si Juan Carlos es rey emérito de España tiene que vivir aquí"

Todo el mundo sigue preguntándose donde se encuentra Don Juan Carlos y las reacciones a su marcha del país siguen llegando, todo esto no ha dejado indiferente a nadie y menos en el mundo de la política. Joan Baldoví, Portavoz de Compromís también ha querido hablar en ‘El programa del verano’ sobre la marcha del emérito.

Baldoví sobre la marcha del monarca: “Si lo que pretendían alejando a Juan Carlos era que la gente dejase de preguntarse por sus actividades han conseguido lo contrario y en cuanto a la actitud del propio presidente me parece muy indigna, una persona que ha estado como jefe del estado tiene que tener más dignidad”. Sobre si cree que el gobierno ha participado en la decisión: “Ha habido negociaciones con presidencia y vicepresidencia del gobierno y a mí me parece que el gobierno se equivoca, tendría que haber aconsejado que asumiera sus responsabilidades, si es rey emérito de España tiene que vivir aquí”.

Sobre las declaraciones de la ministra Montero sobre que no han participado en esta gestión: “No ayuda a que haya un buen pegamento en este gobierno que se tomen estas decisiones y que una parte de este gobierno no las conozca”. “Hemos pedido comisiones de investigación del rey para ver si cobró presuntas comisiones y siempre nos tomó con un muro. La institución de la jefatura del estado tiene que ser transparente, en el siglo XXI tienen que dar ejemplo, alejar el problema no lo soluciona”. Sobre si Felipe VI debería abdicar: “Va llegando la hora de que los ciudadanos se pregunten si realmente esta es la institución que queremos mantener o si queremos ser como la inmensa mayoría de los países democráticos”.