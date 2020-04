La trágica muerte del padre de Juan Carlos: "Le negaron el traslado al hospital de Albacete hasta tres veces"

"A mi padre le negaron el traslado desde la residencia hasta Urgencias del hospital de Albacete por tres veces, no le dieron ninguna oportunidad", explica Garrido con la voz rota. Una tragedia que no tiene explicación, puesto que, como asegura el hijo, "mi padre estaba confinado, empezó a tener fiebre y el médico decidió no derivarlo al hospital todavía. La cosa se puso grave cuando el lunes empeoró y falleció, sin hacerle ninguna prueba ni una triste radiografía".