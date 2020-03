Juan Miguel, indignado con los políticos por la crisis del coronavirus: "Tienen que rodar cabezas"

El padre Juan Miguel ha fallecido por coronavirus hace unos días, debido al colapso de las funerarias tardaron 26 horas en ir a recogerlo a su domicilio, "y desde que murió 31", ha explicado. Ha vivido una situación muy trágica y ha querido denunciar que no les hicieron mucho caso cuando llamaron a la ambulancia para pedirles que fueron a asistir a sus padres, su madre dio positivo pero su padre no lo sabe porque no se lo hicieron porque murió antes.