Durante la jornada de hoy en el juicio por el crimen de Diana Quer, ha declarado Vanesa, la cual es hermana gemela de la mujer de ‘El Chicle’. Durante su declaración ha hablado sobre los abusos que presuntamente sufrió por parte de su cuñado: “Poco a poco lo vas sobrellevando, pero no lo olvidas”. Durante la declaración Vanesa ha hablado de que su hermana, y mujer de ‘El Chicle’, en ese momento no la creyó: “Mi hermana no me creyó en aquel momento, pero el resto de mis hermano si”.