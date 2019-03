La prima del padre de Julen: "Lo vi caer, como si saltara"

En su declaración, en calidad de testigo ocular, cuenta emocionada lo que vio. “Yo lo vi e iba corriendo y yo salí detrás corriendo para que no se cayera. Y se coló, delante de mí". Preguntada por lo que hacía el niño antes de precipitarse por el pozo, explica que "no estaba pendiente del niño. Estaba mi hija y estaba el niño y yo lo vi correr y pensaba que se iba a caer, pero en el suelo. Había piedrecitas y pensé que se iba a hacer daño, a rozar una rodilla". "Cuando lo vi caer me di la vuelta porque lo vio caer y miré dónde estaba mi hija y la cogí", añade.