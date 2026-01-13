Sara Carbonero recibe el alta del hospital y se recupera en casa

Tras varios días evolucionando favorablemente, Sara Carbonero recibe el alta

Última hora | Sara Carbonero ingresada de urgencia, según 'Semana': Jorge Borrajo nos da las claves en 'El tiempo justo'

Después de que Sara Carbonero fuera ingresada de urgencia en las Islas Canarias, hoy la periodista ha recibido el alta tras casi dos semanas interna en el hospital. Según ha publicado la revista ¡Hola!, Sara ha presentado una mejoría importante y se seguirá recuperando en casa.

La que fuera pareja de Iker Casillas habría sido ingresada el pasado 2 de enero por un fuerte dolor abdominal cuando disfrutaba de unos días de vacaciones con familia y amigos en Lanzarote. Tras once días ingresada y una intervención, los médicos le han dado el alta a Sara Carbonero: "Nos alegramos porque dentro de pocos días es su cumpleaños y podrá celebrarlo rodeada de sus seres queridos", ha contado el reportero de 'El tiempo justo', Darío.