Laura Borrás, portavoz de JxCAT: “Lo que sabemos es que el PSOE no cumple aquello que promete”

Laura Borrás, portavoz de JxCAT, ha hablado de la desmarcación de su partido del acuerdo entre el PSOE y ERC, ya que hablan de la existencia de dos gobiernos, por un lado el del acuerdo con Unidas Podemos, y por otro lado el del acuerdo con ERC. Otra de las razones es la falta de confianza en el PSOE: “Lo que sabemos es que el PSOE no cumple aquello que promete”. Es por esto que JxCAT pidió en la mesa de negociaciones un relator que informara sobre cómo se desarrollaban estas negociaciones, algo que no se cumplió: “En esta mesa no aparece la figura del relator que pedíamos”.