Kiko Jiménez, antes de su detención: “Estoy feliz y encantado de la vida con Sofia”

Kiko Jiménez estaba muy feliz antes de que el sábado fuera detenido tras un altercado con la policía de Marbella. “No voy a hablar nada, soy un caballero” , comentaba Kiko, que aunque en un calentón un día dijo que podría hablar, ahora se retracta y dice que no, que fue su reacción por lo que la familia de su ex decía a los medios.

Tras esto, Kiko parece haber pasado página, admite estar viviendo muy tranquilo y contento, y desmiente que todo se haga para entrar a supervivientes. “Eso son especulaciones, es buscar la pega donde no la hay”, declaraba Kiko, que dice que podría haber hablado y no lo ha hecho todavía, y no lo va a hacer. Por otro lado, Kiko está muy feliz junto a su nuevo amor, Sofía Suescun. “Me da felicidad y tranquilidad”, finalizaba Kiko, el cual no se imaginaba todavía la situación que les tocaría vivir como pareja al día siguiente en Marbella.