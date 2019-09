Kiko Rivera, sobre la crisis con su hermana: “Se va a quedar sola y la familia es muy importante. Para mí, es un punto y final”

Si para Irene Rosales, la pelea ha llegado ya a un punto y final, Kiko se ha mantenido en la misma posición: “Para mí también es un punto y final. Mi madre está sufriendo mucho”. Kiko cree que su hermana está sobrepasando unos límites que no debería haber pasado y que, por su parte, la relación está rota: “Creo que no va a parar porque ha decidido vivir de esta manera”. Kiko admite haber intentado solucionar esto muchas veces, pero que ya están cansados de que su hermana solo sepa hacerse la víctima: “Es como si yo llorara porque mi madre no ha venido a la inauguración”.