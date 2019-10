El acercamiento entre Kiko y Estela no está gustando nada ni a Diego Matamoros ni a Sofía. Tal fue la situación que incluso Sofía comenzó a llorar tras ver las imágenes de este acercamiento, del cual dice no entender nada. Antonio Rossi no se ha creído para nada esta reacción: “Esas lágrimas impostadas con esa vocecilla débil parecen estar organizadas”. Sandra Aladro por su parte ha defendido a Sofía, alegando que dicen que detrás de las cámaras estaba igual de destrozada.