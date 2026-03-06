Exclusiva | El motivo de la llamada de Isabel Pantoja a Kiko: "Hay un claro interés"

'Vamos a ver' ha contado en exclusiva el motivo de la llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera

Exclusiva | Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado, según Almudena del Pozo: "Hay una razón de peso"

Después de años sin hablarse, Isabel Pantoja ha llamado a su hijo Kiko Rivera. 'Vamos a ver' ha accedido en exclusiva al contenido de esa conversación y hemos podido saber cuál habría sido el verdadero motivo de este acercamiento por parte de la tonadillera.

Kike Calleja ha contado en exclusiva la razón por la que Isabel Pantoja ha llamado a su hijo después de tanto tiempo sin hablarse: "Esa llamada tiene un doble motivo. Hace un mes que yo conté aquí que Isabel Pantoja está viviendo un momento especialmente delicado. Ella se entera de un paso que quiere dar Kiko Rivera y también recibe una información muy importante para ella", ha comenzado a contar nuestro colaborador.

"A raíz de la información que recibe, llega a valorar posponer la gira americana. El problema es que tiene que hacerla porque necesita dinero y tiene que posponer estos planes. Es ahí donde entra la llamada a Kiko Rivera", ha continuado contando.

"Ella llevaba sobre un mes queriéndole llamar. Se pone en contacto con Kiko y Kiko le coge el teléfono. Tienen una conversación bastante larga. Ella, sin entrar en el paso que su hijo iba a dar y que le afectaba a ella, simplemente le traslada algo de peso que le ataña a ella y que le preocupa. Tienen esa conversación y le hace una serie de peticiones", ha añadido.

"Kiko Rivera se emociona, se queda en shock y asimilando todo lo que le ha contado su madre. Tiene previsto verse próximamente, pero Kiko pone la condición de que su tío Agustín no esté presente en ese encuentro. Es más, a mí me dicen que esa llamada se produce sin que los sepa Agustín", ha asegurado en directo Kike Calleja.

Pero esta no sería la única llamada por este tema: "Hay otras dos llamadas más que las hacen dos personas muy cercanas a Isabel Pantoja", ha añadido en directo.

Pepe del Real lanza una advertencia a Kiko Rivera

Además, Pepe del Real ha contado: "A partir de septiembre, Isabel Pantoja está a la deriva y desaparecen esas personas que eran su salvavidas. Ese círculo me envía un mensaje para Kiko: "Kiko, no confíes porque detrás de ese amor de madre que vende Isabel no hay nada más. Me dicen claramente que este es el plan que Isabel tenía si algo fallaba".