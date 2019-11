Ana Rosa ha dejado totalmente sorprendida a Sonsoles Ónega con su look más guerrero, el cual está compuesto por un vestido con estampado militar y unas medias del mismo estampado. Esto ha ocurrido cuando Sonsoles bromeaba con la ‘guerra’ que han realizado desde su programa para que Alba se salvara de la expulsión, algo que Ana Rosa no ha podido desaprovechar para enseñar su look.