Detectan una enfermedad congénita en la niña que recibió una paliza y su madre estalla: "¿Qué pasa con las patadas?"

La madre habla sobre que los médicos digan que el estado de su hija no tiene nada que ver con la paliza, si no con una enfermedad congénita: "Lo primero que me explican es que tiene accidente cerebro vascular y se le hacen pruebas y bueno, detectan que es algo congénito, lo que a mí no me queda claro es por qué no se ha manifestado hasta ahora y se manifiesta ahora con un accidente cerebro vascular y con el edema”. Sobre que el problema sea genético, la madre se defiende: “La paliza y las patadas en la cabeza que ha recibido, ¿qué ha pasado?”.