Arantxa, la madre del niño secuestrado por su padre: “No creo que vaya a hacerle daño a su hijo, nunca lo ha hecho”

Arantxa es la madre del niño secuestrado por su padre en Valencia. El niño fue sustraído por el padre hace un mes cuando la madre abandonó la casa justo a sus otros dos hijos, dejando al que tenían en común. La madre en todo momento ha querido desmentir la mala relación con la familia de él: “Su familia ha intentado ayudarme, ni me han amenazado ni me han hecho daño” . Arantxa cuenta que su relación con el padre era inviable ya que este tiene un trastorno mental que hace que se autolesione.

Lo que Arantxa quiere es recuperar a su hijo, por esto no quiere hablar de la familia de él. “Lo que quiero dejar claro es que Antonio nunca ha maltratado a su hijo, pero sí que puede haberle hecho daño psicológico”, comenta Arantxa, que quería negar las informaciones que decían que había pegado al niño. Con respecto a la madre del padre, ha aclarado que sí que se ha metido alguna vez en la relación, pero no ha sabido decir si su abogada ha pedido su detención. Arantxa se encuentra viviendo en un centro de acogida debido a las amenazas que ha recibido por parte de Antonio, pero ella deja claro su posición: “Yo no quiero hablar de cosas que no sé, porque puedo hacer daño a su familia, mi único objetivo es encontrar a mi hijo”.