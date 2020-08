Isabel Cuesta, madre de tres niños, sobre la vuelta al cole: "Hay necesidad de que los niños retomen"

La vuelta al colegio sigue siendo una de las partes que más preocupa de tener que convivir con el coronavirus en España y los padres, aunque parece que se van informando de los protocolos que se seguirán en las aulas del país, no están todavía seguros de lo que ocurrirá con sus hijos en los próximos meses. La Comunidad de Madrid ha asegurado que las clases se impartirán y que el curso no se perderá.

El programa ha querido hablar con Isabel Cuesta, madre de tres niños, de dos, cinco y siete años, para saber si le tranquilizan las medidas que ha anunciado Díaz Ayuso de los colegios en la Comunidad de Madrid: "Por lo menos tenemos noticias, nos hemos sentido bastante abandonados, entiendo que los protocolos llevan un tiempo, pero hubiera estado bien un mensaje. Yo creo que en este sentido es una pandemia mundial, que no sabemos cuando va a terminar, entonces tenemos que ir a una, no paro de ver quejas que no nos ayudan". A lo que añade: "No veo que se pueda garantizar al cien por cien la seguridad en las aulas, pero si que veo necesidad de que los niños retomen de la mejor manera posible que cada familia podamos hacer y las autoridades también" .

Isabel ha contado la manera de la que se va a organizar con esta vuelta: "No lo veo problemático en mi caso, la pequeña ya volvió a la escuela infantil en julio durante unas semanas, la experiencia fue muy buena con todas las medidas de seguridad, estuve muy tranquila y vi una mejoría en mi hija, los niños están teniendo secuelas. Los otros dos empiezan el mismo día, he tenido contacto con el centro pero la comunicación que me llega desde el centro es que la escuela no solamente son conocimientos, es mucho más y es muy importante que valoremos la salud emocional y mental de los niños". "Hay que valorar la situación de cada familia, cuantos padres y madres necesitan un apoyo porque tu empresa no tiene flexibilidad y los tienes que dejar con los abuelos, hay que intentar que nos pongamos todos a una, es importante es general en cuanto a las empresas".