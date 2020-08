Eva Leal, una madre que no llevará a su hijo a clase: "No veo a los centros educativos preparados"

La vuelta al colegio está en el aire y cada vez son más los padres que no se sienten seguros llevando a sus hijos a las aulas a partir del mes de septiembre. Eva Leal es una de las madres que tiene claro que su pequeño no irá al colegio y explica los motivos en 'El programa del verano'.



"Mi responsabilidad máxima es que mi hijo esté seguro y no veo que los centros educativos estén preparados", empieza su discurso sobre el regreso a las aulas. Son numerosos los expertos sanitarios y virólogos que han recalcado a los padres que la vida en los colegios ya no va a ser igual, puesto que el virus va a seguir existiendo y lo que hay que hacer es minimizar al máximo el ratio de riesgo. Ante eso, Eva Leal declara que "ante cada moco, cada estornudo... ¿qué hacemos? Yo no voy a arriesgar a que mi hijo enferme, se contagie y traiga a casa el virus con personas vulnerables en la familia".