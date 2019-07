La madre de la niña asesinada por 'El Vaca': "Mi hija pequeña tiene miedo de cruzarse con él"

"Para nosotros la justicia es que no saliera a la calle porque ha quitado una vida. Solo ha pisado la cárcel cuatro años y ya está fuera". "Nosotros ya no tenemos a nuestra hija, pero él ya está haciendo lo que le da la gana, ya está fuera”, comenta María Carmen.

La madre de María Esther cree que 'El Vaca' no está rehabilitado. "Nunca nos ha pedido perdón e incluso decía que no lo ha hecho". Además, la madre de la niña de 13 años asesinada cuenta que los padres del asesino tampoco le han pedido perdón por lo que hizo su hijo. "Ellos siguen diciendo que su hijo no lo hizo".