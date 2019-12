Maestro Joao: “Adara está muy mal y dice que se está hablando sin saber su versión”

El Maestro Joao ha hablado sobre cómo se encuentra Adara tras su salida de ‘GH VIP’, además de cómo se encuentra su relación con Gianmarco: “Adara está mal y no entiende porque se habla sin conocer cuál es su versión” . Además, Joao ha hablado de que Gianmarco y Adara tuvieron la oportunidad de hablar en un hotel, pero el italiano se negó: “Gianmarco no quiso verse cara a cara con Adara” . Según el Maestro Joao el italiano quería una conversación por teléfono donde le explicara las cosas, antes de verse cara a cara.

“Gianmarco me escribió que Adara había roto la relación y no es cierto”

El Maestro Joao ha explicado cuáles son para el las causas de la crisis en la relación entre Adara y Gianmarco tras ganar ella ‘GH VIP’. “Adara me escribió 50.000 mensajes diciendo que Gianmarco no le cogía el teléfono”, dice Joao. El confidente de Adara en la casa asegura que tiene en gran estima a Gianmarco, pero cree que el italiano se ha equivocado por una cuestión de orgullo. “Me escribió para decir que Adara había roto la relación y no es cierto”.