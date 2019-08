Inician el proceso de expulsión para la presunta ‘Manada’ de Bilbao

La policía ha iniciado el expediente para expulsar de España a los implicados en el caso de la ‘Manada’ de Bilbao. El proceso no se vería resulto hasta ver la implicación de cada uno de ellos en el suceso. Los cuatro presuntos violadores que quedaron libres, teniendo que ir a firmar al juzgado, fueron detenidos de nuevo tras un altercado en la estación de ‘San Francisco’ de Bilbao. Tras esta detención, la policía comunicó a los cuatro jóvenes que se había abierto el expediente de expulsión, ya que querían hacerlo de forma discreta pero a la salida del juzgado era imposible. Hasta que no se resuelva el juicio no se resolverá el expediente de expulsión.