Dos detenidos por el caso de 'La Manada de Bilbao', increpados tras salir de firmar en el juzgado

Tres detenidos por el caso de 'La Manada de Bilbao', el nuevo caso de violación grupal, han sido increpados por los vecinos cuando estos salían de firmar del juzgado , ya que los que se encuentran en libertad provisional deben de acudir todos los días al juzgado. ‘Hijos de p***”’ o ‘Basura’, han sido algunos de los comentarios que se han escuchado, mientras estos no daban declaración ninguna. Los seis miembros deberán de declarar en el juzgado de Bilbao hoy.

“No conozco a la chica de nada, conozco al chico del tatuaje, de Holanda”

‘El Programa del Verano’ ha podido hablar con uno de los presuntos violadores, de los que se encuentran en libertad, el cual ha negado los hechos en todo momento. “ Te juro que no conozco a la chica de nada” , le dice a la reportera. Por otro lado sí que admite conocer a uno de los dos detenidos, del cual dice que solo se veía con él para fumar.

“Yo me siento aquí en San Francisco con este chico a fumar hachís”, le comenta a la reportera, que por otro lado dice que la Policía llegó y los detuvo a todos directamente. “Estábamos sentados y vino la Policía que nos acusó de haber violado a una chica”, declara el presunto violador, que de momento se encuentra en libertad provisional ya que la víctima no lo reconoce y no existen pruebas que lo incriminen.