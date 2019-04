Habla uno de los tres detenidos de 'La Manada okupa' de Pamplona: "La abracé para que se sintiera protegida"

Gaby es el cuarto impllicado de ‘La Manada okupa’ de Pamplona y ha declarado ante la Policía Nacional como testigo. De momento no ha sido imputado por la presunta violación. Cuenta cómo conoció a la víctima y que la acompañó hasta La Milagrosa, un barrio de Pamplona. Asegura que m antuvo sexo con la víctima de la presunta agresión , pero que fue consentido. “Fue en su casa, no aquí”, dice.

El detenido tiene 40 años y asegura que no tiene antecedentes penales. Muestra la habitación y el colchón en el que supuestamente durmió con la chica aproximadamente cuatro horas, pero asegura que ahí no pasó nada. “Solo dormir. Estaba un poco cansada, sin más…”. También cuenta que la denunciante había bebido alcohol, pero que no estaba borracha. “Muy bebida, no. Estaba muy bien. No se caía de pie”.