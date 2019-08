Los manteros de Barcelona se mueven a otros municipios

La semana pasada se ponía en marcha en Barcelona un dispositivo policial para acabar con el top manta en zonas como el puerto. Una semana después, estas zonas se encuentran totalmente vacías. Pero estos manteros no se han marchado de la ciudad, sino que se han repartido por toda la costa catalana, en zonas como Cambrils o Sitges. “Me dijo que la policía aquí no decía absolutamente nada”, comenta una chica, la cual se encontró con un mantero en Sitges que era de Badalona. El ayuntamiento de Sitges por su parte dice que hay que buscar una solución que no solo sea echarlos, sino integrarlos en la sociedad.