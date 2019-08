Margallo, sobre la crisis del Open Arms: “Si los países de origen no colaboran se agravará la situación”

Jose M. García-Margallo, ex ministro de exteriores, ha hablado sobre el problema del Open Arms, y ha remarcado que las vidas van por delante de las políticas: “No es una cuestión política, es una cuestión humanitaria” . Margallo también ha hablado de la necesidad de que todos los países de la Unión Europea consigan coodinarse y realizar policías conjuntamente, algo que a día de hoy no ha sucedido, ya que solamente han llegado a un acuerdo seis países “Es un desafío enorme para la Unión Europea, urgente y que va a durar mucho tiempo” .

El ex ministro de exteriores también ha hablado de la necesidad de colaborar con los países de origen: “Si los países de origen no colaboran se agravará la situación”. Margallo dice que si no se colabora con estos países de origen, el problema acabara por desbordar a Europa.