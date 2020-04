Cómo usarlas y para qué sirven: Todo lo que tienes que saber de las mascarillas

El debate sobre generalizar el uso de mascarillas para salir a la calle ha resurgido con fuerza tras la orden de algunos países europeos de exigir a toda la población, sufra síntomas compatibles con el Covid-19 o no, que las lleve para ir al supermercado. Aunque la Organización Mundial de la Salud mantiene que no es necesario su empleo para protegerse del coronavirus, el Gobierno catalán recomendó a sus ciudadanos que se la pongan cuando rompan el confinamiento y salgan de casa para adquirir productos de primera necesidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez podría seguir la misma línea. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el Gabinete está barajando la posibilidad de proponer esta medida. 'El Programa de Ana Rosa' se ha trasladado a una farmacia para comprobar si habría stock suficiente o no. Tras comprobar que al menos de momento las mascarillas están prácticamente agotadas, la farmaceútica ha reconocido que su uso debería ser generalizado y ha asegurado que "es mejor utilizar una casera que no utilizarla".