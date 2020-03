El mensaje de Joaquín Prat a Antonio David: "Te veo muy venido arriba para la mierda de concurso que hiciste"

El enfrentamiento entre Belén Ro y Antonio David Flores en 'El Debate de Supervivientes' se ha convertido en uno de los momentazos en lo que llevamos de edición y Joaquín Prat no se ha cortado a la hora de posicionarse. Además, el presentador le ha mandado un duro mensaje al padre de Rocío Flores : "Entiendo que estás defendiendo a tu hija y que los hijos es lo que más nos duele. También entiendo que estuviste medicado en 'GH VIP'... Pero te veo muy venido arriba para la mierda de concurso que hiciste".

Durante 'El Debate', Belén Ro estaba defendiendo la versión de Rocío Carrasco , explicando que su silencio es "para proteger a sus hijos, no como su padre que hace justo lo contrario". Antonio David no pudo morderse la lengua y empezó a criticar a su compañera, a reprocharle enfrentamientos del pasado y a restregarle públicamente que había "salido de 'Sálvame' por la puerta de atrás".

Poco antes, Joaquín Prat ha apoyado a Fani y le ha dado la razón cuando dice que Rocío Flores "es una vaga": "Tengo que decir que lo que dice Fani no es una mentira, Rocío Flores es muy vaga. Ahora, ella no tiene la culpa de ser la concursante mejor pagada, no lo decide ella, lo decide la productora que le ficha para 'Supervivientes'".