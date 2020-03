Mónica, madre de tres hijos: "Me preocupa porque no han recibido toda la educación programada"

Mónica del Real es trabajadora autónoma, madre de tres hijos de 13,11 y 7 años y su marido ha dado positivo en coronavirus: "Estamos intentando que no tenga que ir a urgencias, pero tiene principio de neumonía. A mí no me han hecho las pruebas, pero de momento no tengo síntomas. Hemos tomado todas las protecciones en casa para no contagiarnos y así estamos", ha explicado.

Como a todos los padres con niños en edad escolar, a Mónica le preocupa lo que pase con este curso lectivo: "Mis hijos mayores llevan bien lo de las clases, pero con las de 7 estoy teniendo problemas porque es pequeña y no entiende mucho la situación. Me preocupa porque no han recibido toda la educación que deberían haber recibido. Creo que no tiene que acabar en marzo y que igual se tendría que flexibilizar un poco el final de las clases y en junio recuperar en lugar de relajarnos por el final del curso. Son materias que a mí hay veces que mis hijos mayores me pillan porque no sé explicarles", ha explicado.