Mujer agredida por un sicario contratado por la ex de su pareja: "No puedo dormir, estoy muy asustada"

'El programa del verano' ha podido hablar en directo de lo sucedido con la víctima: "Estaba sentada y salí por el camino y me estaba esperando un chaval, me acerqué a él y empezó a golpearme con un palo. Me dio un golpe en la cabeza empecé a chorrear sangre, me dio otro golpe en el ojo y perdí el conocimiento, en ese momento veía la muerte encima y los vecinos fueron los que me salvaron". La mujer también ha contado cómo se encuentra: "Estamos esperando a ver si nos podemos ir de aquí porque puedo dormir, tengo muchas pesadillas, estoy tomando medicación, estoy muy asustada. Estuvieron desde junio haciéndome fotos con mi pareja a todas las horas hasta que me cogieron, vamos, que perdí hasta el conocimiento me hizo bastante".