Una mujer de 75 años atemorizada por el okupa de su casa cuelga un cartel en su casa: “Estoy en peligro, necesito ayuda”

Mireia, mujer de 75 años, que alquiló un piso en su mismo edificio a un hombre que se ha convertido en un vecino infernal , lleva sin pagar el alquiler 15 meses y además, organiza, supuestamente, actividades ilegales en la vivienda. La propietaria ha decidido colgar carteles en el portal para pedir ayuda y ha hablado sobre ello: “Me amenaza con cosas muy feas que si las digo me lo hace y yo pongo el cartel porque la policía me dijo que si le denuncio me va a costar mucho dinero”. “Me preocupa mucho la gente que viene, vienen de 3 a 4 personas a diferentes horas” .

Mireia sobre lo que le ha pasado con una persona que estaba en la casa: “Una mujer que ha venido me ha escupido y me ha pegado en la cabeza, lo he denunciado”. Sobre el okupa de su casa: “Es gente que aparenta ser dócil” .

Desde ‘El programa de Ana Rosa’ han querido hablar con el supuesto okupa, que no ha querido reconocer nada: “Yo no soy ningún okupa. Tengo mi contrato de trabajo y todo en regla”. “Está todo en el juzgado, yo he estado pagando hasta que ocurrió esto”. También ha hablado sobre la situación: “Estoy esperando a que un juez me dé el veredicto y ya se arreglará todo”. “Vivo solo y siempre he vivido solo”. “Yo ahora mismo no estoy pagando”. “El dinero lo tengo y, no tengo ningún problema”.