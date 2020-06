La última declaración de Nacho Vidal ante el juez: "No sé si reaccioné así por miedo o por terror"

'AR' accede a la última declaración de Nacho Vidal ante el juez

"Con esta medicina no hay medida, es imposible tener una sobredosis. No tiene nada que ver con el peso ni la talla de la persona", esta es la última declaración de Nacho Vidal ante la Guardia Civil hace poco más de dos semanas después de ser detenido durante la investigación por la muerte del fotógrafo José Luis Abad.

"Yo no sabía que José Luis había tomado alcohol ni cocaína. Él me dijo que no había tomado nada. No lo comprobé porque no soy ni su médico ni su chamán". En ella, el actor explica en qué consiste el ritual y los riesgos que conlleva: "La sensación que produce es el de disociación entre el cuerpo y la mente y algunas personas en esa disociación se olvidan de respirar"·

Cuenta que algunas personas usan este método para liberarse de su adicción a las drogas: "Cada uno tiene sus motivaciones. Yo lo hice porque era adicto a la cocaína y me ayudó a superarlo. Creo que José Luis también era adicto y que también buscaba salir de eso".

En cuanto al fallecimiento del fotógrafo, Nacho Vidal cuenta que en todo momento trataron de reanimarlo: "Cuando José Luis cayó al suelo vi que entraba en catarsis y no respiraba. Le abrí la boca y le soplé dentro. Le tiré agua en la nariz y reaccionó y empezó a revolcarse por el agua. Seguí tirándole agua para que siguiera despierto y no dejase de respirar".

En un momento dado, José Luis deja de respirar. Es entonces cuando cunde el pánico: "Lo giré e intenté reanimarlo. Le tiré agua, le soplé en la boca y le masajeaba el pecho. Cuando vi que no funcionaba le dije a mi prima que dejara de grabar y que llamara a una ambulancia". Y asegura que en ningún momento trató de esconder ninguna prueba: "En el caos le dije a Miguel que recogiera todo. Me puse muy nervioso. No sé si reaccioné así por miedo o por terror, pero lo hice sin que hubiera una premeditación de esconder nada".