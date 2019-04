Daniela, amiga de la joven asesinada en Vinaroz: “Me decía que Adrián la encerró en casa tres días sin teléfono ni comida”

El novio de la víctima, dos amigos y sus padres, son los cinco detenidos hasta el momento por la muerte de Nelea, la joven moldava asesinada de Vinaroz . ‘El programa de Ana Rosa’ ha podido hablar con Daniela, la mejor amiga de la víctima, y con el entorno más cercano de Adrián y aunque no existían denuncias previas, aseguran que él mantenía un comportamiento agresivo y que llegó a tenerla encerrada en casa durante días sin comida.

“Buena, cariñosa, alegre”… así define a Nelea, la joven asesinada en Vinaroz, su mejor amiga Daniela. ‘El programa de Ana Rosa’ ha contactado con la mejor amiga de Nelea que vive en Alemania. Daniela asegura que la última vez que habló con ella fue el pasado 17 de febrero, desde ese día no había dado señales de vida y por eso escribió a su novio “Me dijo que ella había hecho la maleta y se había ido”, pero no le decía dónde y eso le hizo sospechar. Respecto a la relación de Nelea y Adrián, Daniela habla de una relación turbulenta: “Ambos tenían el mismo tatuaje (de rey y reina)… Todo empieza bonito con rosas y flores, pero después como él tenía problemas con las drogas, lo quería sujetar pero era agresivo, era posesivo… Me decía que él la encerró en casa tres días sin teléfono ni comida ni nada”.