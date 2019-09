Noemí, amiga de Dana: “No he visto en Sergio ninguna preocupación por Dana”

La aparición de unos restos de Dana ha provocado que Sergio, su pareja, fuera detenido y se convirtiera el en principal sospechosos. Noemí, amiga de Dana, siempre tuvo claro que Sergio tenía algo que ver, y cuenta que Dana incluso quiso denunciarlo: “Dana me dijo que iba a denunciar a Sergio por maltrato”. Cuando se produjo la desaparición de Dana, Noemí dice que hablo con Sergio, pero que este se limitaba a insultar, además añade que Sergio no parecía muy preocupado: “No he visto en Sergio ninguna preocupación por Dana”.