Lequio, sobre la nominación de Kiko y ‘El Cejas’ a Mila: “No es una traición, es un juego de estrategia”

Los colaboradores de ‘El Programa de Ana Rosa’ han debatido sobre si la nominación de Kiko y ‘El Cejas’ a Mila sería una traición o no. Alessandro Lequio se ha mostrado muy claro y dice no ver traición: “Esto no es una traición, es un juego de estrategia”. Para Alessandro Lequio la traición es algo entre dos personas que se conocen bien, pero no entre unas personas que se conocen de cuatro días. El resto de colaboradores creen que Kiko y Mila deben de mantenerse dentro de la casa porque van a protagonizar grandes momentos.