La presidenta de hosteleros de Aranda: "Estamos trabajando muy por debajo de lo normal en estas fechas"

Nuria Leal, pdta hosteleros Aranda: “Sería duro para nosotros porque es un colectivo por el que nos está costando mucho salir adelante, estamos trabajando muy por debajo de lo que acostumbramos a trabajar en estas fechas y no afectaría económicamente. En Aranda de Duero en cuanto a datos no vamos a peor y no se baraja, de momento, el confinamiento. Confío en que tomemos las medidas necesarias, pero vayamos para adelante”. A lo que añade: “Tampoco vamos a tener ese pánico que parece que nos están metiendo, a la hostelería nos va a afectar como a todos los sectores”.