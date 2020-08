El alcalde de Valencia, sobre el ocio nocturno: "Nos planteamos cerrarlo, pero la Generalitat no lo apreció así"

De esta petición sobre el ocio nocturno ha hablado el alcalde de Valencia: “Nos planteamos que tenía que estar fuertemente controlado o cerrado y no lo han apreciado así por parte de la Generalitat y ellos tendrán los indicadores oportunos para no tomar esa decisión. Me niego a culpabilizar a las personas más jóvenes, aunque es verdad que en el ocio nocturno es una de las tasas más altas que tenemos que prevenir”.