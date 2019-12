‘Okupan’ la casa de una mujer de 87 años tras sufrir un ictus

Esta mujer ha hablado con la reportera y le ha confesado haber ‘okupado’ la casa: “Yo he ‘okupado’ la casa, porque necesito un techo con mi hija”. Esta mujer dice que podría pagar un alquiler a la familia, pero antes de ofrecer un alquiler entró a la casa a la fuerza. Además, admite haber estado pagando las facturas de agua y de luz. Por otro lado ha negado haber robado nada, ya que según ella, si hubiera robado no necesitaría quedarse en esa casa. Los hijos de la mujer de 87 años han admitido que su madre no sabe nada de lo que está ocurriendo para que no lo pase mal.