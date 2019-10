Los vecinos de Santurce en Bilbao denuncian que varias familias han ‘okupado’ un bloque de pisos

Los vecinos de Santurce en Vizcaya, denuncian que en dos bloques de pisos se están ‘okupando’ pisos. Son los propietarios los que han denunciado esta situación debido a que dicen haber recibido amenazas. Los propios vecinos señalan a varias personas que dicen que son problemáticas, llegando incluso a provocar un incendio. Una de las propietarias, denuncia que están ‘okupando’ el piso de sus padres, en el cual dice haber hecho una gran inversión y no quiere que la disfruten ellos . Una de las vecinas de ese mismo bloque ha denunciado que ellos pueden hacer lo que quieran pero tú no: “Ellos entran te destrozan todo, pero si tú les cortas la luz entonces es coacción” . Esta vecina vive en constante preocupación por todo lo que le pueden hacer.

"Si les cortamos la luz, nos puede denunciar por coacción”

Isabel, la mujer que ha heredado el piso de Santurce okupado en Santurce ha mostrado su impotencia y su indignación por la situación. "Está denunciado, pero me han dicho que tardará 89 meses o más", dice. Además, asegura que su abogada le ha advertido de que no corte la electricidad a los gitanos que han okupado su vivienda. "Cuando intento negociar con ellos me dicen que soy una racista y mi abogada dice que no puedo cortar la luz porque me pueden denunciar por coacción", explica