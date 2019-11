La opinión de Ana Rosa sobre la situación de Adara: "No quiero que salga de la casa"

Adara y Joao no tienen opción. Su separación es inminente y los dos se vienen abajo al hablar sobre esto en el confesionario de 'GH VIP'. En el plató, los colaboradores del club social de 'AR' hablan sobre quién va a salir de la casa. Mientras Lequio explica que quiere que Adara salga para ver su reacción ante Hugo y Gianmarco, Ana Rosa ha explicado su punto de vista. "Yo no quiero que salga de la casa. Es muy bonito ver desde fuera los mensajes y cómo va a ir sucediendo todo", dice. Por otro lado, Ana Rosa ha explicado que no ve futuro en una relación entre Gianmarco y Adara.