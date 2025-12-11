Carlos, hijo de un donante de esperma, ha descubierto que tiene varios hermanos en Barcelona y EE.UU

El donante de semen portador de una mutación cancerígena habría engendrado a 197 niños en Europa, algunos ya muertos

Un donante de esperma, con el que se han engendrado casi 200 niños, se ha descubierto que porta un gen potencialmente mortal. De momento, se han identificado 197 hijos de este donante en catorce países de Europa, 35 de ellos en España. Algunos de estos niños han desarrollado cáncer durante la infancia, generando indignación entre los afectados ante la falta de información. En España, desde hace algunos años, ya no se recurre a este tipo de bancos de esperma internacionales. Sin embargo, estos genes son indetectables en el momento de la donación y podrían surgir nuevos casos.

'El programa de Ana Rosa' habla con Carlos Hernández, encargado de las redes sociales del programa, quien a sus 21 años descubrió que su padre biológico era un donante múltiple y, en febrero, supo que tenía varios hermanos repartidos por el mundo, pasando de ser hijo único a tener una familia numerosa.

Carlos explica cómo se enteró: "Yo soy hijo único. Lo que me contaban mis padres es que había nacido in vitro, algo que hacen muchas parejas cuando les cuesta tener hijos. Mi madre estuvo 17 años intentando tener hijos y finalmente lo consiguió, esa era la historia que yo conocía. Pero a los 21 años me dijeron que mi padre biológico había sido un donante de esperma. En ese momento me quedé en shock".

Sobre la búsqueda de sus hermanos biológicos, comenta: "Lo digerí durante siete años y hace menos de un año, en febrero, vi un testimonio en el programa con una historia parecida a la mía. La persona buscaba a través de una empresa que analiza tus genes y te muestra coincidencias con otros que han hecho lo mismo. Cuando recibí los resultados, vi que tenía tres coincidencias: dos en Estados Unidos y una en Barcelona. Me puse en contacto con la de Barcelona y me explicaron que los de Estados Unidos eran trillizos y tenían un grupo familiar".

Carlos añade que han encontrado dos nuevos hermanos recientemente: "Hace un mes, mientras estaba de vacaciones, recibí una notificación de que tenía dos nuevos hermanos, también en Barcelona. Ya somos seis hermanos, todos de Barcelona y de la misma edad. Imagínate si me hubiera relacionado con una hermana sin saberlo y hubiéramos tenido hijos… ese es el problema, porque no nos dan ningún tipo de información".

Sobre el donante, explica: "Aquí es ilegal obtener cualquier tipo de información, pero en Estados Unidos no. Por lo que sabemos, era un estudiante de medicina de 19 años en aquel momento, y mi abuela biológica es cantante de ópera. En teoría, es americano con ascendencia española".