Ortega Smith: "A Vox nadie le va a dar lecciones sobre la lucha contra la violencia y la protección a la mujer"

"Vox no ha interrumpido ni boicoteado nunca un minuto de silencio. Lo último que haríamos sería interrumpir o boicotear un minuto de silencio, mantuvimos un escrupuloso respeto al minuto de silencio que fue interrumpido por los aplausos, incluidos los nuestros", ha comentado.

El portavoz de Vox ha explicado la posición de su partido sobre la Ley de violencia de género. “A Vox nadie la va a dar lecciones sobre lo que significa la lucha contra la violencia, el respeto hacia la mujer y la protección a las mujeres que han sido atacadas, pero no vemos la realidad con un solo ojo, sino con dos. Cuando decimos que no podemos estar de acuerdo con una visión parcial de la lucha contra la violencia queremos decir que la vida de una mujer es exactamente igual de válida y protegible que la de un hombre o un niño y nos da igual si esa mujer ha sido atacada por su pareja heterosexual o homosexual, algo que no contempla la Ley.