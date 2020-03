Pablo tiene 27 años y se ha recuperado de Coronavirus: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

Pablo es una de esas 19.259 personas que han sido dadas de alta tras superar el coronavirus . Aunque solo tiene 27 años y ninguna patología previa, nos cuenta que lo ha pasado realmente mal: "La vida me ha dado una segunda oportunidad porque he estado muy malito. Llegué al hospital sin poder respirar y sin poder andar".

Además, Pablo nos ha contado que le mandaron a casa en varias ocasiones: "Fui al hospital, no me hicieron la prueba y me mandaron a casa. Estuve seis días con cuarenta de fiebre y hasta mi tercera visita a urgencias no me ingresaron. Fue el 5 de marzo y solo estábamos tres personas ingresadas, pero a los seis días ya había cuatro plantas con pacientes de COVID-19".