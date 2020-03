Álex Rodríguez nos cuenta la situación que viven en Estados Unidos: "No llegan las ayudas"

Estados Unidos se ha convertido ya en el país con más casos confirmados de COVID-19 y 'El Programa de Ana Rosa' ha conectado con su compañero Álex Rodríguez desde Miami para contarnos cómo lo están viviendo allí: "Hasta hace poco veíamos lo que pasaba en España como si fuese una película y ahora nos está pasando aquí. Además, en Nueva York, que es nuestra zona cero, hay un gran problema porque el Gobernador no pide que la gente se quede en casa y se quede en cuarentena obligatoria, además no hay personal sanitario, no tiene materia y la ayuda no llega", ha explicado visiblemente preocupado.