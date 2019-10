Pablo Iglesias: "Todo el mundo sabía que Errejón iba a tener un partido estatal"

Pablo Iglesias ha hablado sobre el partido de Íñigo Errejón, antiguo miembro de Podemos que ahora se presenta con Más País: "Era evidente que lo iba a hacer desde que dejó Podemos, ya que en política las escisiones han sido normales toda la vida. Nosotros no hemos hablado desde hace tiempo, aunque me mandó un mensaje por un acto que teníamos en el mismo sitio. Pero nuestra relación siempre va a ser cordial, porque somos políticos y no podemos actuar como niños. Yo desconozco las diferencias con Más País porque no tienen programa y nosotros creemos que ir a unas elecciones sin programa es un poco raro", ha dicho Pablo Iglesias sobre el partido de Íñigo Errejón.