El padre del joven fallecido tras llamar al 112: “El médico me dijo que yo no le iba a decir cómo hacer su trabajo”

Bartolomé es el padre de Aitor, el joven de 24 que murió por un trombo y que tras solicitar ayuda a un médico del SUMMA, este se negó a enviar a una UVI porque pensaba que no era grave la situación. Bartolomé ha querido denunciar en primer momento la injusticia que les ha tocado vivir: “Este señor nos cuelga el teléfono cuando más los necesitamos ”. En la llamda Bartolomé cuenta que el trato que recibieron fue vergonzoso, ya que en varias ocasiones el médico del SUMMA insinuó si Aitor estaba borracho o drogado: “Lo que más grave me parece que nos dijera que si nuestro hijo estaba tocado” .

Esta negligencia no comienza con estas llamadas, ya que varios días antes Aitor acude al hospital junto a sus padres, ya que ya presentaba síntomas. Es en esa visita a urgencias, donde simplemente le dicen que es un dolor mecánico y le manda un analgésico. En esa visita apenas realizan pruebas a Aitor para ver que le ocurre, simplemente le hacen una radiografía. Cuando hablan con el médico antes de irse, el cual deja mucho que desear en su trato: “Le dije si no le iba a hacer una prueba más, y me dijo que ese era su criterio médico”. Bartolomé está totalmente decepcionado con los servicios médicos que atendieron a su hijo: “Cuando vas a urgencias tu confías plenamente en esa persona y que te traten de esa manera”.