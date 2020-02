El padre del bebe que intentaron robar de un hospital: “Mi mujer sospechó porque el hombre no hablaba bien español”

El padre del bebe ha podido hablar con ‘El Programa de Ana Rosa’ y ha manifestado que tanto el bebe como su mujer están bien, aunque ella algo asustada. El padre cuenta que al principio no sospecho nada porque el hombre iba bien vestido, pero sí que ha dicho en que desconfió su mujer: “Mi mujer sospecho porque el hombre no sabía hablar bien español”. Este hombre cuenta que cuando su mujer se negó, el hombre se puso violento, pero que al llegar la enfermera y confirmar que ese hombre no era médico, este salió corriendo rápidamente abandonando el hospital.