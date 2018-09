Patricia Aguilar habla por primera vez tras su rescate: "Ahora soy consciente de que nos estaba matando"

telecinco.es

Patricia Aguilar, la española que vivió 18 meses de cautiverio por Félix Steven Manrique, el líder de la secta Gnosis, habla por primera vez. Después de ser rescatada de la selva de Perú, comenta: “Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño, y me engañó. Me robó mi adolescencia y mi vida. Ahora soy consciente de que nos estaba matando”.

Después de casi un mes en España, Patricia Aguilar cuenta en ‘El periódico de Catalunya’ las atrocidades que sufrió durante sus días en la secta. Tras más de un año en la sombra de Félix Steven Manrique, su captor, relata cómo se empezó a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo: “No me di cuenta de repente, fui teniendo momentos de iluminación, viendo cosas que me hicieron dudar. Te vienen a la cabeza cosas de que eso no está bien, de que hay cosas que no cuadran… hasta que llegué a la selva. Me di cuenta de que no era tan libre como pensaba”

En una selva, incomunicada, sin agua, sin luz y alejada de su familia, Patricia Aguilar relata cómo vivió uno de sus peores momentos de su vida. “Vivir en la chacra aquella fue una pesadilla, yo estaba desesperada, con una depresión horrible”.

Ademas, cuenta cómo el gurú le hizo creer que su familia la rechazaría. "Steven me hizo pensar que mi familia me iba a culpabilizar, que no me iban a entender, que me iban a castigar de algún modo. Incluso hubo un momento en que me dijo que mi familia reaccionaría en contra de mi bebé y le harían daño".

Por entonces, Patricia ya era consciente de que Steven Manrique le había hecho daño y su único objetivo era salir de allí junto a su pequeña. “Poco antes de que naciera yo ya dije: ostras, esto no puede ser. Yo tengo que irme de aquí, me tienen que atender; pero justo entonces las cosas se pusieron peor, nos aislamos más y me quedé sin opciones”.

explica la trampa que le entendió Félix Steven Manrique, el hombre que se hacía llamar 'Príncipe Gurdjieff y se proclamaba líder de la secta Gnosis. "Me cuesta mucho hablar de ello, pero entiendo que dar a conocer públicamente parte de mi historia y de las otras víctimas de Steven y aportar los detalles en el juzgado es la única forma de intentar que esto no vuelva a ocurrir". "En el grupo, por parte de Steven, ha habido malos tratos, amenazas, abusos y violaciones", añade.

Está convencida de que si no se para a Steven Manrique la historia se repetirá: “Volverá a delinquir”. “Captar a menores y abusar de ellas sexual y económicamente es su modo de vida. Lo fue antes de conocerme a mí, lo ha sido durante el tiempo que ha estado con él y va a seguir siéndolo en cuanto ponga un pie en la calle. No tengo duda. No debemos subestimarle. No sabe hacer otra cosa. Es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias”.

Patricia relata que, con el paso del tiempo, la adoración a Manrique se convirtió en miedo. "Tiene que quedar claro que Steven es muy peligroso. Si sale de la cárcel, no habrá una sola adolescente, una sola mujer que esté a salvo en cualquier país del mundo”.

Alerta del gran poder de manipulación del poder de manipulación del líder de la secta. “Si pudo llegar a la habitación de España de una chica de 15 años, como yo, estando a miles de kilómetros, y arrancarme de mi familia, puede hacerlo con cualquiera. Por eso es muy importante que siga en prisión. Para que las víctimas podamos recuperarnos y todo esto pare, necesitamos que pare".

